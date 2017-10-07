В России из-за акций в поддержку Навального задержаны не менее 40 человек

ОВД-Инфо
11:33, 7 октября 2017
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В России до и во время акций в поддержку Алексея Навального, по данным на 14:00 по Москве, задержаны не менее 40 человек, сообщает «ОВД-Инфо». 

В Самаре, Екатеринбурге, Ижевске Якутске, Южно-Сахалинске были задержаны участники акций. В ряде других городов до акции были задержаны координаторы, сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального. 

7 октября сторонники Алексея Навального, находящегося под арестом, проводят акции с требованием его регистрации на выборах президента в 2018 году. Во многих городах акции не согласованы местными властями. На 14:00 началась несанкционированная акция в центре Москвы.

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