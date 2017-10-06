Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области

Владимир Городецкий занял пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2014 года. До этого он 14 лет был мэром Новосибирска.

Андрей Травников в 2012–2014 годах занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Вологодской области. В 2014-2016 был заместителем полпреда президента в Северо-западном федеральном округе. Мэром Вологды он стал в ноябре 2016 года.

Владимир Городецкий стал восьмым главой российского региона, отправленным в отставку с конца сентября. Ранее сменились руководители в Самарской, Нижегородской и Орловской областях, Красноярском и Приморском краях, в Дагестане и Ненецком автономном округе.