Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy

Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области

Президент России
09:58, 6 октября 2017
Надежный источник

Владимир Городецкий отправлен в отставку с поста губернатора Новосибирской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Травников, занимавший до настоящего момента пост мэра Вологды.

Владимир Городецкий занял пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2014 года. До этого он 14 лет был мэром Новосибирска.
Андрей Травников в 2012–2014 годах занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Вологодской области. В 2014-2016 был заместителем полпреда президента в Северо-западном федеральном округе. Мэром Вологды он стал в ноябре 2016 года.
Владимир Городецкий стал восьмым главой российского региона, отправленным в отставку с конца сентября. Ранее сменились руководители в Самарской, Нижегородской и Орловской областях, Красноярском и Приморском краях, в Дагестане и Ненецком автономном округе.

Отставки губернаторов в России

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