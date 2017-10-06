Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy

После гибели граждан Узбекистана в ДТП под Владимиром возбуждено дело об организации нелегальной миграции. Один человек задержан

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
16:23, 6 октября 2017
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После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, в результате которого погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). Об этом заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан республики Узбекистан — пассажиров автобуса», — заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, «их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета». С каждого пассажира организаторы получали по пять тысяч рублей.

По информации «Интерфакса», главный подозреваемый по делу задержан. Источник агенства рассказал, что это гражданин Казахстана; других подробностей в сообщении нет.

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