Поезд врезался в заглохший на переезде автобус. Погибли не менее 16 человек

В ночь на 6 октября недалеко от станции Покров во Владимирской области пассажирский поезд врезался в стоящий на переезде автобус. Машинист пытался затормозить, но не успел — тормозной путь составил 746 метров. Сильным ударом часть автобуса была уничтожена.

В результате столкновения погибли не менее 16 человек, находившихся в автобусе. Такое число жертв приводит Следственный комитет России, по данным которого среди погибших есть один ребенок. МИД Узбекистана заявил, что в результате аварии погибли 19 граждан страны, отдельно сообщалось об одном погибшем гражданине Казахстана. Всего в автобусе находились 57 или 58 человек. Все пассажиры были гражданами Узбекистана, два водителя имеют казахстанское гражданство (один из них погиб).

Автобус заглох на переезде. Как рассказал выживший водитель Сарман Нургали, это произошло из-за «слабого аккумулятора». «Хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть», — рассказал водитель. По его словам, раньше автобус 1990 года выпуска не ломался. Автобус зарегистрирован в Казахстане; он ехал из подмосковного Егорьевска в эту страну.

Источник «Интерфакса» уверяет, что автобус оказался на переезде, поскольку водитель решил объехать пост ДПС. По его информации, на этом автобусе было запрещено перевозить людей. Другой собеседник агентства обвинил водителей в том, что те не эвакуировали людей: если автобус действительно въехал на переезд на зеленый свет, то времени хватило бы.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.