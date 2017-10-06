Под Владимиром автобус столкнулся с поездом. Погиб 21 человек

Обновление: В автобусе, столкнувшемся с поездом под Владимиром, находились 57 человек: двое водителей — граждане Казахстана и 55 пассажиров из Узбекистана. Один из водителей погиб, сообщил МИД Казахстана.

Во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом. Погиб, по уточненным данным, 21 человек, в том числе трое детей, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе, созданном для ликвидации последствий ЧС. В свою очередь представители СК сообщили о 19 погибших.

У автобуса были казахстанские номера, сообщали представители Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

В региональном управлении МВД, в свою очередь, сообщили, что столкновение произошло на станции Покров. «В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора», — заявили представители МВД, добавив, что по имеющейся информации автобус был неисправен.

ДТП на железнодорожном переезде в городе Покров Казахстанская Правда

Глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов рассказал ТАСС, что пассажиры пытались убрать заглохший на железнодорожных путях автобус. «Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось», — сказал собеседник агентства.

Аракелов также сообщил, что в автобус врезался пассажирский поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Поезд с рельсов не сошел, добавил он.

Среди пассажиров поезда пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в УМВД по региону.