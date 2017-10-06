Глава совета депутатов Тверского района Москвы в преддверии акции Навального призвал власти соблюдать право на собрания

«Соблюдайте нашу Конституцию!» — написал Якубович, добавив, что он рассчитывает, что будет услышан властями, а «права и интересы граждан не будут нарушаться ни в ближайшие выходные, ни в дальнейшем».

Глава совета депутатов Тверского района Москвы Якоб Якубович опубликовал открытое письмо с призывом к правоохранительным и судебным органам власти соблюдать право на свободу собраний, закрепленное в Конституции

Обращение главы совета депутатов Тверского района было опубликовано в преддверии акции на Тверской улице, о проведении которой объявил Алексей Навальный. Акция, запланированная на 7 октября, не согласована властями города. Сторонники Навального подавали заявки в мэрию на проведение в этот день митингов в центре Москвы, в том числе на Пушкинской площади, однако они были отклонены.

Якоб Якубович возглавил совет депутатов Тверского района Москвы после выборов, прошедших в сентябре. Якубович баллотировался в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

7 октября в СССР отмечался День Конституции. В Конституции , принятой в 1977 году, в числе прочего, закреплялось право граждан СССР на свободу собраний, которое не было реализовано на практике.

26 марта и 12 июня на Тверской улице проходили несанкционированные акции протеста против коррупции, объявленные после того, как ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Обе акции сопровождались массовыми задержаниями. Было возбуждено несколько уголовных дел о нападении на сотрудников полиции, по которым были вынесены приговоры к реальным срокам лишения свободы.