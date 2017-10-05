СК: обыски в «Открытой России» связаны с иностранным финансированием от нежелательных организаций

Следственный комитет России
08:06, 5 октября 2017
Надежный источник

Следственный комитет России объяснил проведение обысков у сотрудников «Открытой России» утром 5 октября. По версии следствия, сотрудники движения продолжают получать деньги из-за рубежа, хотя британская организация «Открытая Россия» была признана нежелательной.

В СК также отметили, что, как и раньше. следствие рассматривает версию о том, что на финансирование движения идут деньги, полученные «от легализации ранее похищенного имущества» руководством компании «ЮКОС». В постановлениях об обысках значилось только уголовное дело против «ЮКОСа».

Никаких сведений о том, есть ли подозреваемые в получении денег от нежелательных организаций и намерен ли СК кого-то задерживать, не приводится.

В ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанных с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России». Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается.

Следственный комитет России
Весной 2017 года Минюст внес в список нежелательных организаций британскую «Открытую Россию» и американский Институт современной России, который возглавляет сын основателя движения Павел Ходорковский. Российское одноименное движение заявило, что не связано с британской «Открытой Россией» и не получает от нее денег.
Обыски утром 5 октября прошли у руководства движения и редакции сайта «Открытой России», а также в самой редакции.

Обыски в «Открытой России»

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