СК: обыски в «Открытой России» связаны с иностранным финансированием от нежелательных организаций

Следственный комитет России объяснил проведение обысков у сотрудников «Открытой России» утром 5 октября. По версии следствия, сотрудники движения продолжают получать деньги из-за рубежа, хотя британская организация «Открытая Россия» была признана нежелательной.

В СК также отметили, что, как и раньше. следствие рассматривает версию о том, что на финансирование движения идут деньги, полученные «от легализации ранее похищенного имущества» руководством компании «ЮКОС». В постановлениях об обысках значилось только уголовное дело против «ЮКОСа».

Никаких сведений о том, есть ли подозреваемые в получении денег от нежелательных организаций и намерен ли СК кого-то задерживать, не приводится.