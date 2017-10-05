«Газпром-медиа» запустит новый развлекательный телеканал «Супер»

Компания «Газпром-медиа» запустит с 1 января 2018 года новый развлекательный телеканал «Супер», сообщает газета «Ведомости». Об этом изданию сообщили источники в холдинге и сотрудники телекомпаний; представитель «Газпром-медиа» подтвердил запуск нового канала.

Руководить телеканалом, по словам источников газеты, будет команда продюсерской компании Yellow, Black and White. Представитель «Газпром-медиа» эту информацию не подтвердил и заявил, что руководить компанией будет субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение», куда входят другие развлекательные каналы компании.

Продукция Yellow, Black and White, по данным «Ведомостей», станет основой программной сетки телеканала. Поначалу это будут программы, уже показанные другими каналами. Yellow, Black and White сняли, в частности, много сериалов для СТС — в том числе «Кухня», «Последний из Магикян», «Даешь молодежь», «Шесть кадров».

Близкий к «СТС-Медиа» источник назвал «беспрецедентной» ситуацию, при которой «Газпром-медиа» «запускает канал, в основе которого лежит не один проект, а сразу целый ряд сериалов и шоу, которые прежде выходили на СТС».