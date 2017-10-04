В Верховную Раду внесен законопроект о «временной оккупации» Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который признает подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными территориями».

Согласно законопроекту, на этих территориях «вооруженные силы и оккупационная администрация РФ» установили «оккупационную власть» и «общий контроль» России.

В документе говорится, что Россия осуществляет вооруженную агрессию против Украины, а также организовала и поддерживала террористическую деятельность в этой стране, в том числе финансируя «вооруженные банды» и наемников.

Киев, согласно законопроекту, планирует добиваться «международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины».

В пояснительной записке сказано, что сейчас «основным правовым инструментом для отпора агрессии» является режим антитеррористической операции, который «не предоставляет надлежащих инструментов для решения экономических и социальных вопросов». Законопроект призван создать «новую правовую основу» для «отражения вражеской агрессии и в перспективе — восстановления территориальной целостности».

В МИД РФ заявили, что прокомментируют документ после изучения его экспертами. «Документы, которые касаются будущего Донбасса, Донецка и Луганска, должны соотноситься с Минскими договоренностями», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.