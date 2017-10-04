В России ввели авторский сбор с умных часов
В России введен авторский сбор за воспроизведение аудио и видео на умных часах. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 3 октября, внимание на него обратил «Коммерсант».
Перечень оборудования, с производителей и импортеров которого взимают сбор, пополнили пунктом «часы наручные и карманные электронные прочие». Постановление вступит в силу через полгода — 3 апреля 2018 года.
При этом цифровые фото- и видео-камеры из перечня исключили.
С предложением ввести авторский сбор с умных часов летом 2017 года выступило Министерство культуры.
В 2016 году, по данным «Связного», в России купили 137 тысяч умных часов на сумму 3,3 миллиарда рублей.
Авторский сбор составляет 1% таможенной стоимости. За 2015 год таким образом было собрано 2,2 миллиарда рублей.