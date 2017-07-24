Министерство культуры предложило ввести авторский сбор с умных часов

Ведомости
07:59, 24 июля 2017
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Министерство культуры России предложило взимать авторский сбор с умных часов. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с текстом поправок в постановление правительства.

При этом из перечня товаров, с которых взимают авторский сбор, предложено исключить цифровые видеокамеры. С подобным предложением ранее выступал глава Российского союза правообладателей Андрей Кричевский.

Представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов назвал предложение Минкульта абсурдным, так как умные часы не используют для записи контента. Представители крупнейших производителей часов никак не прокомментировали инициативу ведомства.

По данным «Связного», в 2016 году в России купили 137 тысяч умных часов на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

Авторский сбор с непрофессионального оборудования, которое может вести запись (компьютеры, камеры, телефоны) составляет 1 процент таможенной стоимости. В 2015 году Российский союз правообладателей собрал 2,2 миллиарда рублей с производителей техники.
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