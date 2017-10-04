Убийца 58 человек в Лас-Вегасе окружил свой номер камерами наблюдения

Американец Стивен Пэддок, застреливший 58 человек на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, расставил несколько камер наблюдения как в номере отеля, откуда он стрелял, так и в коридоре гостиницы. Как пишет CNN, вероятно, он следил с помощью камер за подходами к номеру.

Одна из камер была направлена на дверной глазок в номере Пэддока. Куда передавалось изображение с них, не сообщается.

Как ранее сообщалось, Пэддок покончил с собой, когда номер начали штурмовать спецназовцы. В номере нашли несколько десятков ружей и пистолетов. 12 из них были модифицированы таким образом, что позволяли вести из полуавтоматического оружия стрельбу со скоростью несколько выстрелов в секунду.