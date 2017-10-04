У капитана подлодки «Наутилус» обнаружено видео, на котором обезглавливают женщин

У датского изобретателя, создателя подлодки «Наутилус» Петера Мадсена, обнаружено видео, на котором у женщин отрезают головы. Жертвы в этот момент живы.

Видеозапись, сообщает BBC News, была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена. Кто изображен на видео, не уточняется.

Петер Мадсен подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валль, с которой он выходил в море на подлодке. Мадсен заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, он испугался и выбросил тело в море.

Обезглавленное тело журналистки с отрезанными конечностями было обнаружено спустя две недели после того, как Валль не вернулась с «Наутилуса».