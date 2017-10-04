Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский ушел в отставку

По его словам, Миклушевский ушел с должности по собственному желанию.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Миклушевский руководил Приморским краем с 2012 года. О возможной отставке губернатора, как и руководителей нескольких других регионов, в конце сентября писала газета «Ведомости». До этого «Коммерсант» сообщил о готовящейся смене руководства десяти российских регионов.

25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Позже стало известно об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, нижегородского губернатора Валерия Шанцева, главы Красноярского края Виктора Толоконского и губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.