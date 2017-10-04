Телеканал RT исключили из премиального пакета YouTube для рекламодателей

Bloomberg
05:54, 4 октября 2017
Требует подтверждения

Российский телеканал Russia Today (RT) исключили из Google Preferred — премиального пакета каналов, который YouTube использует для продажи рекламы. Об этом представитель Google рассказала Bloomberg.

Утверждается, что канал пропал из подборки после очередного обновления. При этом на момент написания новости на сайте YouTube телеканалы RT и RT America все еще были в пакете для США.

В самом RT также заявили, что у них нет данных об исключении из Google Preferred. Сейчас канал проверяет эту информацию.

Bloomberg отмечает, что решение Google было принято на фоне расследования российского влияния на американские выборы. Показания на слушаниях в Конгрессе и Сенате США дают в том числе представители корпорации.

В сентябре 2017 года Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Тогда же стало известно, что бывшего журналиста американского бюро российского информагентства «Спутник» Эндрю Файнберга допросило ФБР. «Они хотели узнать, приходили ли мне приказы из Москвы», — пояснил журналист.

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