Телеканал RT исключили из премиального пакета YouTube для рекламодателей

Российский телеканал Russia Today (RT) исключили из Google Preferred — премиального пакета каналов, который YouTube использует для продажи рекламы. Об этом представитель Google рассказала Bloomberg.

Утверждается, что канал пропал из подборки после очередного обновления. При этом на момент написания новости на сайте YouTube телеканалы RT и RT America все еще были в пакете для США.

В самом RT также заявили, что у них нет данных об исключении из Google Preferred. Сейчас канал проверяет эту информацию.

Bloomberg отмечает, что решение Google было принято на фоне расследования российского влияния на американские выборы. Показания на слушаниях в Конгрессе и Сенате США дают в том числе представители корпорации.