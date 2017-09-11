ФБР допросило бывшего корреспондента «Спутника». Он передал тысячи писем и документов

Yahoo News
15:43, 11 сентября 2017
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Агент ФБР и сотрудник министерства юстиции допросили бывшего журналиста американской версии агентства «Спутник» Эндрю Фейнберга. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам Фейнберга, встреча прошла 1 сентября и длилась около двух часов. ФБР интересовала внутренняя структура, финансирование и редакционные процессы агентства. «Они хотели узнать, приходили ли мне приказы из Москвы», — пояснил журналист. Фейнберг передал агенту тысячи писем и документов, которые сохранил перед увольнением из «Спутника» в мае.

Yahoo News не уточняет, в рамках какого расследования проводился допрос, но предполагает, что интерес спецслужбы был связан с законопроектом об «иностранных агентах». 11 сентября стало известно, что министерство юстиции США потребовало от компании, обслуживающей телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Фейнберг проработал в Sputnik около полугода. После увольнения он рассказал, что руководство заставило его согласовывать все вопросы, которые он задавал сотрудникам администрации президента США, и навязывало собственные. В мае его уволили после того, как журналист отказался задать пресс-секретарю Белого дома вопрос, который предлагал начальник. Вопрос был основан на сюжете Fox News, который телеканал признал ошибочным и позднее извинился.
Как позднее утверждал Фейнберг, приказы приходили ему непосредственно от руководства, но начальники часто говорили: «Москва хочет этого, Москва хочет того».
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил признать сотрудников «Спутника» и RT «иностранными агентами». В конгресс внесли законопроект, по которому ФБР получит возможности выявлять и преследовать в суде организации, пытающиеся «незаконным путем» повлиять на политические процессы в США.
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