ФБР допросило бывшего корреспондента «Спутника». Он передал тысячи писем и документов

Агент ФБР и сотрудник министерства юстиции допросили бывшего журналиста американской версии агентства «Спутник» Эндрю Фейнберга. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам Фейнберга, встреча прошла 1 сентября и длилась около двух часов. ФБР интересовала внутренняя структура, финансирование и редакционные процессы агентства. «Они хотели узнать, приходили ли мне приказы из Москвы», — пояснил журналист. Фейнберг передал агенту тысячи писем и документов, которые сохранил перед увольнением из «Спутника» в мае.

Yahoo News не уточняет, в рамках какого расследования проводился допрос, но предполагает, что интерес спецслужбы был связан с законопроектом об «иностранных агентах». 11 сентября стало известно, что министерство юстиции США потребовало от компании, обслуживающей телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.