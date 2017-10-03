ИГ показало видео с «пленными российскими солдатами». Минобороны отрицало захват россиян в плен

Site Intelligence Group
14:38, 3 октября 2017
Требует подтверждения

Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района (вероятно, Московской области — прим. «Медузы»).

«Исламское государство» заявило о захвате в плен двух российских солдат 28 сентября. В том же сообщении говорилось, что в боях за Дейр-эз-Зор убит российский военнослужащий.
Российские военные опровергали распространенную террористами информацию. Представитель авиабазы «Хмеймим» заявил, что в Сирии не было «никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ».
По официальным данным министерства обороны РФ, за время операции в Сирии погибли около 40 российских военных. СМИ неоднократно сообщали о гибели в Сирии российских наемников, которые воюют по контракту с частной военной компанией «Вагнер». Минобороны не подтверждает информацию о гибели наемников.
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