ИГ заявило о захвате в плен двух российских солдат. Минобороны РФ опровергло эту информацию
Террористическая организация «Исламское государство» через подконтрольное ему информагентство Amaq заявило, что в боях за город Дейр-эз-Зор убит российский военнослужащий, а еще двое взяты в плен. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.
Представитель российской авиабазы «Хмеймим» опроверг информацию, распространенную террористами. «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было», — цитирует представителя базы агентство «Интерфакс».
За время российской операции в Сирии, по официальным данным, погибли около 40 военнослужащих вооруженных сил РФ. 24 сентября стало известно о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который попал под минометный обстрел. СМИ также неоднократно сообщали о погибших в Сирии наемниках из России.
Дэйр-эз-Зор — город на востоке Сирии, одна из немногих территорий, оставшихся под контролем террористов «Исламского государства». Наступление на него ведут как сирийская армия при поддержке России, так и международная коалиция во главе с США.