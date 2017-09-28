ИГ заявило о захвате в плен двух российских солдат. Минобороны РФ опровергло эту информацию

Террористическая организация «Исламское государство» через подконтрольное ему информагентство Amaq заявило, что в боях за город Дейр-эз-Зор убит российский военнослужащий, а еще двое взяты в плен. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Представитель российской авиабазы «Хмеймим» опроверг информацию, распространенную террористами. «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было», — цитирует представителя базы агентство «Интерфакс».