В Сирии погиб российский генерал-лейтенант

Боевики атаковали командный пункт сирийской армии, в котором находился Асапов. Генерал помогал управлять операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор и «получил смертельное ранение от разрыва мины», рассказали в министерстве.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор», — сказали в Минобороны.

В 2016 году Минобороны Украины утверждало , что одним из подразделений пророссийских сепаратистов в Донбассе командует российский генерал-майор по имени Валерий Асапов.

С начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года там, по официальным данным, погибли около 40 российских военнослужащих. СМИ также сообщали о гибели в Сирии российских бойцов частных военных компаний.

Дэйр-эз-Зор — город на востоке Сирии, который пытаются освободить от террористов сирийские войска (при поддержке России) и вооруженная оппозиция (при поддержке международной коалиции во главе с США).