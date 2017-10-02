В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек. 200 ранены
10:42, 2 октября 2017
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По последним данным, в результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли более 50 человек, более 200 получили ранения, сообщила городская полиция в своем твитере.
At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals.— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017
Стрелявший — 64-летний Стивен Пэддок — был убит полицейским спецназом. Мотивы его поступка пока не сообщаются.
Огонь по посетителям кантри-фестиваля был открыт из окна одного из номеров гостиницы Mandalay Bay при одноименном казино. Стрельба велась из автоматического оружия. Полицейский спецназ ворвался в номер и убил стрелявшего.
В розыск объявлена подруга стрелявшего. При этом указывается, что ее не считают соучастницей, но просят ответить на некоторые вопросы.