В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек. 200 ранены

По последним данным, в результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли более 50 человек, более 200 получили ранения, сообщила городская полиция в своем твитере.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Стрелявший — 64-летний Стивен Пэддок — был убит полицейским спецназом. Мотивы его поступка пока не сообщаются.