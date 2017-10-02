В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек
08:38, 2 октября 2017
Надежный источник
Шериф Лас-Вегаса объявил, что в результате нападения во время концерта погибли более 20 человек. Свыше ста получили ранения. Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители
Убитый в перестрелке нападавший был местным жителем. Он находился на 32-м этаже казино «Мандалай Бэй». Полиция разыскивает его знакомую по имени Мэрилу Дэнли.
Нападение произошло во время фестиваля кантри-музыки около казино «Мандалай Бэй». Из-за перестрелки был перекрыт центральный бульвар Лас-Вегаса, приостановлены полеты в городском аэропорте.
О мотивах преступника пока ничего не сообщается.