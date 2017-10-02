В Лас-Вегасе произошла стрельба. Есть многочисленные раненые

В Лас-Вегасе возле казино Mandalay Bay произошла стрельба. С места происшествия в городские больницы доставлены «многочисленные пострадавшие», сообщает ABC со ссылкой на Associated Press.

Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и одноименной гостиницы перекрыта полицией.

Пресс-служба университетского медицинского центра Лас-Вегаса подтвердила, что к ним поступили раненые у казино Mandalay Bay, но не стала уточнять какие-либо подробности.

The Daily Mail, в свою очередь, сообщает со ссылкой на очевидцев, что полиция разыскивает открывшего стрельбу. По данным издания, стрельба велась не только в Mandalay Bay, но и на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest, который проходит возле казино.

По данным CNN, стрелявший пока не задержан.