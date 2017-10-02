В результате стрельбы в Лас-Вегасе ранены 24 человека. Двое погибли

Reuters
06:51, 2 октября 2017
Надежный источник

В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Еще два человека получили смертельные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

Полиция Лас-Вегаса объявила, что проверяет сообщения о том, что человек, открывший стрельбу, находится на свободе. Никаких других подробностей произошедшего в полиции не уточнили.

Часть бульвара Лас-Вегас около казино Mandalay Bay, в районе которого произошла стрельба, перекрыта полицией.

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