В результате стрельбы в Лас-Вегасе ранены 24 человека. Двое погибли

В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Еще два человека получили смертельные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

Полиция Лас-Вегаса объявила, что проверяет сообщения о том, что человек, открывший стрельбу, находится на свободе. Никаких других подробностей произошедшего в полиции не уточнили.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Часть бульвара Лас-Вегас около казино Mandalay Bay, в районе которого произошла стрельба, перекрыта полицией.