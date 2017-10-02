Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за «биологические часы»

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии. Награду получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за «открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы».

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Механизмы управления циркадными ритмами известны как «биологические часы».

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Ученым, объявил Нобелевский комитет, удалось изолировать у дрозофил ген, который контролирует нормальный ежедневный биологический ритм, и выделить белок, концентрация которого колеблется в зависимости от времени суток.

Они «смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и прояснить их внутреннюю работу», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.