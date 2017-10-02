Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за «биологические часы»

Нобелевский комитет
09:40, 2 октября 2017
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В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии. Награду получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за «открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы».

Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Механизмы управления циркадными ритмами известны как «биологические часы».

Ученым, объявил Нобелевский комитет, удалось изолировать у дрозофил ген, который контролирует нормальный ежедневный биологический ритм, и выделить белок, концентрация которого колеблется в зависимости от времени суток.

Они «смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и прояснить их внутреннюю работу», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Премия по медицине и биологии открывает «нобелевскую неделю». Во вторник, 3 октября, станут известны имена лауреатов премии по физике, на следующий день — по химии. 5 октября объявят имя обладателя Нобелевской премии по литературе, а 6 октября — лауреата премии мира. Имена обладателей премий во всех номинациях, кроме премии мира, объявляют в Стокгольме. Лауреата премии мира называют в Осло.
Размер премии в каждой из номинаций в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон, или более 1,1 миллиона долларов.

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