Тысячи каталонцев собрались около участков для голосования о независимости. Половину участков закрыла полиция

Reuters
06:22, 1 октября 2017
Надежный источник

Перед началом голосования на референдуме о независимости Каталонии у избирательных участков собрались тысячи людей.

На некоторых участках каталонцы заблокировали двери, чтобы помешать войти полиции. В одной из школ Барселоны, где оборудован участок для голосования, организаторы референдума призвали людей к пассивному сопротивлению властям.

«Я рано встала, потому что я нужна моей стране. Мы не знаем, что случится, но мы должны быть здесь», — сказала 65-летняя женщина, пришедшая под дождем к избирательному участку в Барселоне около 5 часов утра по местному времени.

Власти Испании накануне референдума заявили, что полиция закрыла в Каталонии 1300 из 2315 школ, где планировалось организовать голосование о независимости региона.

Каталонцы собираются начать голосование в 9:00 по местному времени (10:00 по московскому).

Власти Испании считают референдум о независимости Каталонии незаконным. Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования. Сторонники независимости устроили в Барселоне массовые уличные акции.
Каталония — наиболее развитый в экономическом отношении регион Испании. В 2014 году каталонцы уже пытались провести референдум, но в итоге им удалось устроить только опрос, не имеющий юридической силы. 80 процентов участников опроса поддержали независимость Каталонии.

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