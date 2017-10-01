Тысячи каталонцев собрались около участков для голосования о независимости. Половину участков закрыла полиция

Перед началом голосования на референдуме о независимости Каталонии у избирательных участков собрались тысячи людей.

На некоторых участках каталонцы заблокировали двери, чтобы помешать войти полиции. В одной из школ Барселоны, где оборудован участок для голосования, организаторы референдума призвали людей к пассивному сопротивлению властям.

«Я рано встала, потому что я нужна моей стране. Мы не знаем, что случится, но мы должны быть здесь», — сказала 65-летняя женщина, пришедшая под дождем к избирательному участку в Барселоне около 5 часов утра по местному времени.

Las colas de personas esperando apertura colegios corta ya calles en barrio Gracia en Barcelona sin ningún incidente #Cataluña #1O #1_OCsur pic.twitter.com/PHfp29zUu0 — Pedro Lázaro Gómara (@plazaro67) October 1, 2017

Власти Испании накануне референдума заявили, что полиция закрыла в Каталонии 1300 из 2315 школ, где планировалось организовать голосование о независимости региона.

Каталонцы собираются начать голосование в 9:00 по местному времени (10:00 по московскому).