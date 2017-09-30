В Амурской области убили ефрейтора, застрелившего троих сослуживцев
В Белогорске сотрудники правоохранительных органов убили ефрейтора Гасана Абдулахадова, который застрелил трех своих сослуживцев и скрылся с автоматом, сообщает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе Восточного военного округа когда Абдулахадова нашли и попытались задержать, он оказал вооруженное сопротивление.
«Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации», — добавили в округе.
29 сентября во время ночных стрельб на полигоне Гасан Абдулахадов выпустил очередь в своих сослуживцев. Офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. Абдулахадов с автоматом и несколькими магазинами скрылся. Что стало причиной нападения, неизвестно.