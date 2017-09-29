В Амурской области военнослужащий застрелил трех человек и скрылся с оружием

Интерфакс
14:36, 29 сентября 2017
Надежный источник

В Амурской области на ночных стрельбах военнослужащий застрелил офицера и двух солдат, еще двое получили ранения. После этого он скрылся с оружием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. «АСН24» сообщает, что он похитил несколько магазинов с патронами.

Убийство произошло на полигоне (по данным издания «Порт Амур», в Белогорске). «Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж», — заявили в Минобороны.

«АСН24» сообщает, что подозреваемый — уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов. Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве.

В Белогорске усилили охрану школ и других объектов. Если дезертира не поймают в ближайшее время, в городе отменят мероприятия к Дню пожилого человека.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего», — говорится в сообщении Минобороны.

Интерфакс
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