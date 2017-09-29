Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов в любую точку Земли. По цене авиабилета

Илон Маск
06:22, 29 сентября 2017
Надежный источник

Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.

В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Время полета между любыми двумя точками на Земле составит не более часа. Стоимость билета, по словам Маска, не будет превышать тариф экономического класса обычного самолета.

BFR | Earth to Earth
SpaceX

Маск объявил, что SpaceX намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году. Первых колонизаторов компания хочет доставить на планету к 2024 году. Они начнут создавать на Марсе базу для долгосрочного пребывания.

BFR будет также приспособлена для доставки кораблей на Международную космическую станцию и на Луну.

О планах доставить людей на Марс создатель SpaceX Илон Маск объявил в сентябре 2016 года. Он заявлял, что первые колонизаторы Марса вряд ли смогут вернуться на Землю.
В феврале 2017 года SpaceX анонсировала полеты на Луну, которые должны начаться в 2018 году.

Планы SpaceX

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