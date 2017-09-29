Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов в любую точку Земли. По цене авиабилета

Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать как транспорт ракету , создаваемую для полетов на Марс.

В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Время полета между любыми двумя точками на Земле составит не более часа. Стоимость билета, по словам Маска, не будет превышать тариф экономического класса обычного самолета.

BFR | Earth to Earth SpaceX

Маск объявил, что SpaceX намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году. Первых колонизаторов компания хочет доставить на планету к 2024 году. Они начнут создавать на Марсе базу для долгосрочного пребывания.

BFR будет также приспособлена для доставки кораблей на Международную космическую станцию и на Луну.