Госдума решила проследить за расследованием нападения на здание редакции «Ленты.ру»

Госдума поручила комитету по безопасности и комитету по информационной политике отправить запросы в МВД по поводу нападения на здание редакции интернет-издания «Лента.ру». Полиция должна будет проинформировать депутатов о ходе расследования. Инициаторами поручения стали депутаты от «Справедливой России».

«Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Государственная Дума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей», — говорится в тексте поручения.