Госдума решила проследить за расследованием нападения на здание редакции «Ленты.ру»

Интерфакс
14:40, 29 сентября 2017
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Госдума поручила комитету по безопасности и комитету по информационной политике отправить запросы в МВД по поводу нападения на здание редакции интернет-издания «Лента.ру». Полиция должна будет проинформировать депутатов о ходе расследования. Инициаторами поручения стали депутаты от «Справедливой России».

«Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Государственная Дума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей», — говорится в тексте поручения.

«Нельзя допустить безнаказанности в отношении лиц, пытающихся насильственно ограничивать свободу слова. Журналисты должны быть уверены в своих гарантиях исполнять служебные обязанности беспрепятственно», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Интерфакс
В ночь на 29 сентября в здание, где расположена редакция «Ленты.ру», бросили бутылки с зажигательной смесью. Участники нападения разбили несколько окон и нанесли на стены нацистскую символику и надпись «Врешь Лента». Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
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