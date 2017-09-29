Госдума решила проследить за расследованием нападения на здание редакции «Ленты.ру»
Госдума поручила комитету по безопасности и комитету по информационной политике отправить запросы в МВД по поводу нападения на здание редакции интернет-издания «Лента.ру». Полиция должна будет проинформировать депутатов о ходе расследования. Инициаторами поручения стали депутаты от «Справедливой России».
«Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Государственная Дума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей», — говорится в тексте поручения.
«Нельзя допустить безнаказанности в отношении лиц, пытающихся насильственно ограничивать свободу слова. Журналисты должны быть уверены в своих гарантиях исполнять служебные обязанности беспрепятственно», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.