ФСБ задержала двух россиян по подозрению в передаче Украине информации о Черноморском флоте

Продолжение: ФСБ объявила, что Дмитрий Довгополов признался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.

В Симферополе ФСБ задержала российского военнослужащего Дмитрия Довгополова и Анну Сухоносову по подозрению в государственной измене.

По версии ФСБ, Довгополов и Сухоносова передавали спецслужбам Украины «сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», которые относятся к государственной тайне. О какой информации идет речь, не уточняется.

Против россиян завели дело по статье о госизмене (275 УК), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.