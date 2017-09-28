Россия стала первой в мире по темпам роста числа миллионеров

Россия в 2017 году показала самые высокие в мире темпы роста числа долларовых миллионеров. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, подготовленном компанией Capgemini.

За год число граждан РФ, располагающих состоянием как минимум в один миллион долларов, выросло, по подсчетам авторов доклада, на 19,7%. В среднем по всему миру число миллионеров выросло на 7,5%.

При этом общее число долларовых миллионеров в России остается относительно невысоким — около 182 тысяч человек. В США миллионеров около 4,8 миллиона человек, в Германии — 1,3 миллиона, в Китае — 1,2 миллиона.