Из-за шторма у Керченской переправы скопилось 2700 машин. Паром не работает третий день

Интерфакс
06:50, 28 сентября 2017
Надежный источник

В Крыму и Краснодарском крае из-за шторма скопились 2,7 тысячи машин, ожидающих переправы. Об этом сообщил оператор Керченской переправы «Морская дирекция».

Сильный ветер установился в Керченском проливе вечером 25 сентября, переправа не работает более 58 часов. В результате в Крыму скопилось 1400 автомобилей, а со стороны Кубани — 1300.

Ожидается, что шторм прекратится утром 29 сентября. Автомобилистов призывают не приезжать к переправе раньше субботы, 30 сентября.

Паромная переправа — единственный наземный путь в Крым. В Керченском проливе продолжается возведение моста, который сможет обеспечить постоянное сообщение с полуостровом.

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