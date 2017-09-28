Из-за шторма у Керченской переправы скопилось 2700 машин. Паром не работает третий день

В Крыму и Краснодарском крае из-за шторма скопились 2,7 тысячи машин, ожидающих переправы. Об этом сообщил оператор Керченской переправы «Морская дирекция».

Сильный ветер установился в Керченском проливе вечером 25 сентября, переправа не работает более 58 часов. В результате в Крыму скопилось 1400 автомобилей, а со стороны Кубани — 1300.

Ожидается, что шторм прекратится утром 29 сентября. Автомобилистов призывают не приезжать к переправе раньше субботы, 30 сентября.