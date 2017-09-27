В Хельсинки у здания парламента попытались покончить с собой двое мужчин. Они называют себя гей-парой из России
В Хельсинки на ступенях здания парламента Финляндии 22 сентября двое мужчин нанесли себе ранения ножом. 27 сентября в газете Ilta-Sanomat вышло интервью, где они называют себя гей-парой из России, которой отказали в убежище.
Начальник службы безопасности парламента Юкки Савола 22 сентября рассказывал, что двое иностранцев ранили себя, но не указывал их гражданства. В интервью они называют себя Александром и Никитой 19 и 22 лет соответственно. На фотографии в газете на их животах видны швы от ножевых ранений. Били ли они ножами друг друга или каждый себя, неизвестно.
Александр и Никита утверждают, что в России они подвергались преследованию из-за своей гомосексуальной ориентации.
Как сообщает газета Helsingin Sanomat, начальник следствия Кирси Кант не подтвердила СМИ информацию о гражданстве мужчин.