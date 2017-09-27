«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Московский ЦСКА крупно проиграл во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Матч, который проходил в Москве, закончился со счетом 1:4.

«Манчестер Юнайтед» трижды отличился уже в первом тайме: два гола забил Ромелу Лукаку, а еще один с пенальти — Антони Марсьяль. Во втором тайме за «МЮ» отличился Генрих Мхитарян, а окончательный счет в матче установил молодой полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.