Президентом РАН избран академик Александр Сергеев
На выборах президента Российской академии наук (РАН) победил глава Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. Во втором туре голосования он опередил исполняющего обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова Роберта Нигматулина.
Перед началом голосования фаворитом на выборах считали Владислава Панченко, который возглавляет совет Российского фонда фундаментальных исследований. Панченко называют человеком, близким к президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, брату акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
На пост президента РАН также претендовали гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов и глава НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.
Как сообщает «Коммерсант», Александр Сергеев, представляя свою предвыборную программу, назвал состояние науки в России «близким к катастрофическому». Он предложил финансировать РАН за счет налога на прибыль сырьевых компаний.