Президентом РАН избран академик Александр Сергеев

Как сообщает «Коммерсант», Александр Сергеев, представляя свою предвыборную программу, назвал состояние науки в России «близким к катастрофическому». Он предложил финансировать РАН за счет налога на прибыль сырьевых компаний.

Перед началом голосования фаворитом на выборах считали Владислава Панченко, который возглавляет совет Российского фонда фундаментальных исследований. Панченко называют человеком, близким к президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, брату акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Выборы президента РАН первоначально назначили на 20 марта 2017 года. В них собирался участвовать Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию. За два дня до голосования Фортов отказался баллотироваться: по неофициальной информации, он принял такое решение под давлением со стороны президента РФ Владимира Путина, с которым встречался перед выборами. Фортов в итоге ушел в отставку, исполняющим обязанности главы РАН стал Валерий Козлов.