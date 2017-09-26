Президентом РАН избран академик Александр Сергеев

Интерфакс
15:10, 26 сентября 2017
Надежный источник

На выборах президента Российской академии наук (РАН) победил глава Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. Во втором туре голосования он опередил исполняющего обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова Роберта Нигматулина.

Перед началом голосования фаворитом на выборах считали Владислава Панченко, который возглавляет совет Российского фонда фундаментальных исследований. Панченко называют человеком, близким к президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, брату акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

На пост президента РАН также претендовали гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов и глава НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.

Как сообщает «Коммерсант», Александр Сергеев, представляя свою предвыборную программу, назвал состояние науки в России «близким к катастрофическому». Он предложил финансировать РАН за счет налога на прибыль сырьевых компаний.

Выборы президента РАН первоначально назначили на 20 марта 2017 года. В них собирался участвовать Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию. За два дня до голосования Фортов отказался баллотироваться: по неофициальной информации, он принял такое решение под давлением со стороны президента РФ Владимира Путина, с которым встречался перед выборами. Фортов в итоге ушел в отставку, исполняющим обязанности главы РАН стал Валерий Козлов.

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