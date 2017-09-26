Никита Михалков исключен из попечительского совета Фонда кино

«Будет ли назначен новый кандидат на его место, решит кабинет министров», — сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры, добавив, что со своей стороны никого в совет не выдвигали.

Михалков публично объявил о выходе из совета в конце августа на заседании коллегии министерства культуры РФ. На такой шаг, заявил тогда режиссер, он решил пойти из-за несогласия с новым составом совета, куда вошла, в частности, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Михалков, как сообщали СМИ, обвинил Тимакову в «латентной русофобии» и способствовании «разрушительным процессам» «под прикрытием демократии». Он, в частности, напомнил о поддержке Тимаковой «Ельцин-центра». Пресс-секретарь премьер-министра, в свою очередь, указала, что представляет в совете интересы правительства, «как бы это кому не нравилось»

Кроме того, Михалков обвинил членов совета в безответственности, из-за которой в прокат выходят ничего, по его мнению, не значащие фильмы. Режиссер также заявил, что решения в совете принимаются на основе «телефонного права».

Фонд кино занимается, в числе прочего, финансовой поддержкой кинокомпаний, одобряя выделение бюджетных средств на съемку фильмов. В попечительский совет — высший орган этой организации — Михалков входил с 2009 года.