Мэрия Москвы показала, где будут строить дома для массового переселения жильцов пятиэтажек

Мэрия Москвы определила первые 210 участков, на которых будут строить дома для массового переселения по программе реновации до конца 2021 года. Участки нанесены на карту сносимых домов на сайте мэрии.

Первые 12 домов уже готовы к сдаче, в них идет отделка. Ожидается, что жильцов близлежащих домов (каких именно, пока не решено) туда переселят в декабре 2017 года.

Еще 45 участков запланированы к сдаче до конца 2019 года, оставшийся 151 участок — до конца 2021 года. Всего мэрия планирует за пять лет построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, куда смогут переехать жильцы 568 домов, намеченных к сносу.

В течение года правительство Москвы планирует подготовить еще 100 стартовых площадок.