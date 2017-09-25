Задержана жена подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Краснодаре

Следственный комитет России
12:57, 25 сентября 2017
Надежный источник

Задержана жена жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону. Сам подозреваемый, по словам собеседников агентства, арестован.

В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, в свою очередь говорится, что оба подозреваемых находятся под стражей.

«По данным следствия, 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал», — сообщает Следственный комитет РФ.

В квартире, где проживали подозреваемый и его супруга, были обнаружены «фрагменты человеческого тела в солевом растворе», а на кухне «изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения». Человеческие останки также были найдены в подвале дома и на прилегающей территории.

«В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений», — сообщил СК.

Ранее связанный с «Лайфом» телеграм-канал Mash сообщил, что Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья подозреваются в том, что с 1999 года похищали, убивали и съедали людей. По версии Mash, супруги могут быть причастны к убийству 30 человек.

Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения вопроса, является ли обнаруженное мясо человеческим либо животного происхождения.

Следственный комитет России
Ранее стало известно, что Дмитрий Бакшеев был задержан по подозрению в убийстве и расчленении женщины после того, как потерял мобильный телефон, на который сделал несколько снимков с фрагментами тела убитой. Телефон нашли рабочие и обратились в полицию.
Полиции Бакшеев рассказал, что нашел останки женщины, принес их домой и сделал несколько снимков с фрагментами тела.
Источники «Интерфакса» сообщали, что следствие проверяет причастность Бакшеева к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям. Речь, по их словам, может идти о более чем о десяти пропавших без вести в разные годы. Однако, подчеркнули собеседники агентства, уголовное дело пока возбуждено по факту убийства одной женщины.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что задержанный признался в двух убийствах — женщины в 2017 году и «еще одного человека в 2012 году».
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