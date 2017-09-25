В Краснодаре задержан подозреваемый в серийных убийствах. СМИ сообщали о поимке семьи каннибалов

Житель Краснодара задержан по подозрению в убийстве и расчленении женщины. Правоохранительные органы, сообщил источник «Интерфакса» в оперативных службах региона, проверяют возможную причастность задержанного к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям.

Речь может идти более чем о десяти пропавших без вести в разные годы, заявил собеседник агентства, подчеркнув, что пока «возбуждено и расследуется уголовное дело только по одному убийству неизвестной женщины в Прикубанском округе Краснодара».

Источник «Интерфакса» уточнил, что выйти на след подозреваемого удалось после того, как он сделал селфи с останками убитой, а потом потерял телефон.

Ранее 25 сентября телеграм-канал Mash, связанный с «Лайфом», сообщил, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и съедавшая людей. По данным Mash, речь идет об убийстве как минимум 30 человек.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что пока эта информация не подтверждается, добавив при этом, что в холодильнике по месту жительства подозреваемого «обнаружены вещественные доказательства, это могут быть части тела человека».

Источник агентства подтвердил, что задержанный — Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения (это имя называл Mash), проживавший в общежитии на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков со своей женой Натальей Бакшеевой 1975 года рождения (также упоминалась в сообщении телеграм-канала).

Бакшеев сделал на мобильный телефон несколько снимков с отчлененной женской головой и кистью руки, пальцы которой он засунул себе в рот и нос.

Телефон с этими снимками ранее в сентябре обнаружили рабочие-асфальтоукладчики на одной из улиц Краснодара и обратились в полицию.

Владелец телефона заявил полицейским, что нашел отрубленную голову и кисть руки и решил с ними сфотографироваться.

В подсобном помещении в общежитии, где проживал владелец телефона, были найден «пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами», сообщила 18 сентября пресс-служба управления СК по региону. Задержанный заявил, что «нашел останки женщины, принес их домой, а потом спрятал под лестницей», говорилось в сообщении СК.