Управление ООН по правам человека обвинило ФСБ в пытках задержанных в Крыму

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором обвинила ФСБ в применении пыток к задержанным в Крыму.

В докладе упоминаются, в частности, два зафиксированных в 2016 году случая, когда «сотрудники ФСБ принуждали проукраинских активистов сознаться в совершении преступлений, связанных с терроризмом, применяя пытки с элементами сексуального насилия».

По данным управления ООН, в Крыму была совершена по меньшей мере одна внесудебная казнь. В марте 2014 года был похищен и убит активист Решат Аметов — предположительно, людьми из крымской самообороны, выступавшей за присоединение полуострова к России. В докладе говорится, что расследование этого дела «проводится лишь время от времени».

Авторы доклада также заявили о применении законодательства о терроризме и экстремизме «для криминализации свободы слова и мирного поведения» в Крыму. Управление ООН рекомендовало России освободить всех задержанных за выражение оппозиционных взглядов, в том числе о статусе Крыма.

Россия названа в докладе «оккупирующей державой». Управление ООН по правам человека рекомендовало ей применять в Крыму украинские законы, привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека, обеспечить независимое правосудие, прекратить пытки задержанных и жестокое обращение с ними, а также «воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия как инструментов политического давления и запугивания оппонентов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября отказался комментировать доклад ООН, сославшись на то, что пока не видел его. Депутат Госдумы из Крыма Руслан Бальбек назвал доклад «филькиной грамотой».