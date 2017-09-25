Управление ООН по правам человека обвинило ФСБ в пытках задержанных в Крыму
Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором обвинила ФСБ в применении пыток к задержанным в Крыму.
В докладе упоминаются, в частности, два зафиксированных в 2016 году случая, когда «сотрудники ФСБ принуждали проукраинских активистов сознаться в совершении преступлений, связанных с терроризмом, применяя пытки с элементами сексуального насилия».
По данным управления ООН, в Крыму была совершена по меньшей мере одна внесудебная казнь. В марте 2014 года был похищен и убит активист Решат Аметов — предположительно, людьми из крымской самообороны, выступавшей за присоединение полуострова к России. В докладе говорится, что расследование этого дела «проводится лишь время от времени».
Авторы доклада также заявили о применении законодательства о терроризме и экстремизме «для криминализации свободы слова и мирного поведения» в Крыму. Управление ООН рекомендовало России освободить всех задержанных за выражение оппозиционных взглядов, в том числе о статусе Крыма.
Россия названа в докладе «оккупирующей державой». Управление ООН по правам человека рекомендовало ей применять в Крыму украинские законы, привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека, обеспечить независимое правосудие, прекратить пытки задержанных и жестокое обращение с ними, а также «воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия как инструментов политического давления и запугивания оппонентов».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября отказался комментировать доклад ООН, сославшись на то, что пока не видел его. Депутат Госдумы из Крыма Руслан Бальбек назвал доклад «филькиной грамотой».
Ситуация в области прав человека в Крыму после его оккупации Российской Федерацией значительно ухудшилась. Принудительное введение гражданства и правовой базы Российской Федерации и, как результат, отправление правосудия в соответствии с этой базой ограничили осуществление прав и свобод жителей Крыма. Российская Федерация распространила действие своих законов на Крым в нарушение международного гуманитарного права. Во многих случаях данные законы были применены произвольно.