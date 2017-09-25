Трамп расширил ограничения на въезд для мигрантов. В новый список вошли Венесуэла и КНДР
Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Помимо шести стран с преимущественно мусульманским населением, которые были в первом варианте списка в новый перечень включены Венесуэла, Северная Корея и Чад.
В свою очередь Судан из списка исключен. Также сняты ограничения с граждан Ирака, но иракцев, собирающихся посетить США, ждут дополнительные проверки.
Новый список стран, жителям которых ограничен въезд в США, выглядит так:
- Венесуэла
- Иран
- Йемен
- Ливия
- Северная Корея
- Сирия
- Сомали
- Чад
Указ вступит в силу 18 октября.
Власти стран, попавших в список, сообщила пресс-служба Белого дома, не выполняют требования об обмене информацией, необходимой для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.
Вводимые ограничения на въезд уже осудила правозащитная организация Amnesty International USA, указав, в частности, что речь идет о «санкционированной государством дискриминации».