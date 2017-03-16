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«Он направлен против одной религии». Гавайский суд заблокировал новый указ Трампа о мигрантах

The New York Times
05:31, 16 марта 2017
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Федеральный судья в Гонолулу (Гавайи) Деррик Уотсон своим решением приостановил по всей стране действие указа президента США Дональда Трампа о мигрантах. Таким образом указ не смог вступить в силу 16 марта, как это предполагалось.

Вынося решение, Уотсон особо отметил: «разумный и непредвзятый наблюдатель» поймет, что новый указ «направлен против одной религии, несмотря на заявленную религиозную нейтральность». В указе Трамп вновь вводил запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран.

Представлявший интересы Белого дома юрист Джеффри Уолл на суде возразил, что ни одно из положений указа не может быть воспринято как проверка приезжих на религию. Он напомнил, что указ основан на разведданных, полученных еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Трамп, выступая в Нэшвилле, раскритиковал решение гавайского судьи, назвав его политизированным. Он также намекнул, что после запрета может заново издать первоначальную, более жесткую версию указа. Предполагается, что решение судьи Уотсона будет оспорено на апелляции.

Новый указ Трампа, касающийся мигрантов, был подписан 6 марта. В отличие от первой версии документа, в новом указе под запрет на въезд не попали граждане Ирака. Обладателям грин-карт и американских виз также разрешили въезд.
Трампу пришлось подписывать второй указ о запрете на въезд для граждан отдельных стран, так как его первое, январское распоряжение было также заблокировано федеральным судом. Белый дом проиграл апелляцию на это решение.

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