«Он направлен против одной религии». Гавайский суд заблокировал новый указ Трампа о мигрантах

Федеральный судья в Гонолулу (Гавайи) Деррик Уотсон своим решением приостановил по всей стране действие указа президента США Дональда Трампа о мигрантах. Таким образом указ не смог вступить в силу 16 марта, как это предполагалось.

Вынося решение, Уотсон особо отметил: «разумный и непредвзятый наблюдатель» поймет, что новый указ «направлен против одной религии, несмотря на заявленную религиозную нейтральность». В указе Трамп вновь вводил запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран.

Представлявший интересы Белого дома юрист Джеффри Уолл на суде возразил, что ни одно из положений указа не может быть воспринято как проверка приезжих на религию. Он напомнил, что указ основан на разведданных, полученных еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Трамп, выступая в Нэшвилле, раскритиковал решение гавайского судьи, назвав его политизированным. Он также намекнул, что после запрета может заново издать первоначальную, более жесткую версию указа. Предполагается, что решение судьи Уотсона будет оспорено на апелляции.