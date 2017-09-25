Сбербанк решил учитывать лайки «Владимирскому централу» при рассмотрении заявок на кредиты

Интерфакс
13:46, 25 сентября 2017
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Сбербанк России планирует в 2018 году ввести в промышленную эксплуатацию скоринг заемщиков по психометрическим моделям, сообщил журналистам старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. В числе прочего, по его словам, будет учитываться поведение заемщика в соцсетях.

«Идеальный вариант — что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и „Владимирский централ“, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — заявил Ведяхин.

Психометрический скоринг будет проводиться на основе метода, разработанного польским исследователем Михаилом Косински, сообщил вице-президент Сбербанка.

В настоящий момент, по словам Ведяхина, Сбербанк уже реализует пилотный проект такой оценки заемщиков, в котором участвует «ограниченная выборка» согласившихся клиентов. «Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных», — подчеркнул он.

Михал Косински — доцент кафедры организационного поведения Стэнфордской высшей школы бизнеса. Он разработал модель оценки личности человека на основании его поведения в соцсетях. Эта модель, как считается, была использована во время предвыборной кампании Дональда Трампа, победившего на выборах президента США осенью 2016 года несмотря на то, что данные большинства соцопросов предсказывали, что выиграет его соперница Хиллари Клинтон.
При этом влияние на кампанию Трампа психологического микротаргетинга, для которого мог использоваться метод Косински, как выяснила «Медуза», не подтверждено.
Также Косински вместе с Йилун Вонгом провел исследование, в ходе которого нейросети обучили определять сексуальную ориентацию человека.

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