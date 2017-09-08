Ученые научили нейросеть определять сексуальную ориентацию по фотографии. И предупреждают: это очень опасно
Ученые из Стэндфордского университета опубликовали препринт статьи об определении сексуальной ориентации человека при помощи нейросетей. Согласно исследованию, различить гетеросексуалов и гомосексуалов по чертам лица возможно, и доступные инструменты в области искусственного интеллекта способны сделать это лучше, чем человек. Авторы статьи, отмечая ее научную ценность, подчеркивают, что считают свои результаты предупреждением общества об опасности.
Ученые Михал Косински и Йилун Вонг использовали несколько существующих нейросетей, используемых для распознавания лиц и исследования черт лица. База данных фотографий была взята с американского сайта знакомств — из массива в более 300 тысяч фотографий были отобраны 35326 фотографий, на которых были изображены 14776 мужчин и женщин, причем гетеросексуалов и гомосексуалов было поровну (данные о сексуальной ориентации основывались на том, партнера какого пола люди искали на сайте знакомств). Для исследования были отобраны снимки только белых людей, поскольку достаточного количества гомосексуалов с другим цветом кожи на сайте не нашлось.
Нейросеть сравнивала фотографии двух случайно отобранных людей, один из которых гетеросексуален, а другой нет. По одной фотографии она верно определяла ориентацию в 81% случаев для мужчин и в 74% для женщин. Если же исследователи давали нейросети пять фотографий одного человека, то точность вырастала до 91% и 83% соответственно. Люди определяли ориентацию по одной фотографии хуже — в 61% и 54%, что соответствует результатам предыдущих исследований.
Согласно результатам исследования, у гомосексуальных мужчин могут быть в среднем более узкие нижние челюсти, более длинные носы и высокие лбы, чем у гетеросексуалов; у лесбиянок, напротив, более широкие челюсти и более низкие лбы. У мужчин-геев также в среднем меньше растительности на лице (с чем это связано — с биологическими факторами или их уходом за собой, в рамках исследования определить нельзя); лесбиянки используют меньше косметики, у них темнее волосы. Исследователи подчеркивают, что все эти факторы не могут быть основанием для определения сексуальной ориентации — в том числе потому, что выражены очень слабо и могут быть замечены лишь при исследовании большого массива данных.
Ученые считают, что результаты их исследования могут послужить дополнительным аргументом в пользу теории о том, что сексуальная ориентация формируется под влиянием гормонов во время внутриутробного развития. Согласно этой теории, на формирование гомосексуальной ориентации может влиять недостаток (в случае мужчин) и избыток (в случае женщин) мужских половых гормонов, с которым связано формирование у человека половых различий; эти гормоны, в частности, влияют на характерные для мужского и женского пола особенности строения.
В статье отмечается, что исследование взаимосвязи между характеристиками личности человека и его лицом в значительной степени табуировано, поскольку физиогномика, которой люди занимались с древнейших времен, справедливо считается лженаукой. Тем не менее, исследования говорят о том, что и характер может влиять на внешний вид человека, и внешность может опосредованно (к примеру, через отношение других) формировать его характер, а ряд факторов — в том числе гены, гормоны и окружающая среда — формируют и внешность, и черты характера.
Косински и Вонг отмечают, что уже существуют исследования о возможности определить сексуальную ориентацию по поведению человека в интернете, однако «цифровые следы можно скрыть, анонимизировать или исказить». Скрыть лицо человека совсем не так просто; более того, в том или ином виде существуют изображения лиц миллиардов людей. Ученые подчеркивают — в их исследовании использовались общедоступные изображения лиц и обычные для сегодняшнего дня нейросети; при использовании более мощных инструментов и изображений с большим разрешением определить сексуальную ориентацию человека — без его ведома и согласия — можно будет с еще большей вероятностью.
«Многие размышляют, должны ли быть опубликованы подобные исследования, раз они могут спровоцировать то, о чем мы предупреждаем? Мы разделяем эти опасения. Но коль скоро правительства и компании, похоже, уже используют классификаторы на базе человеческого лица для определения личных качеств людей, необходимо оповестить тех, кто определяет политику, общественность и гей-сообщества о рисках, которые стоят перед ними», — сказано в статье.
Ученые утверждают, что они не создали инструмент для вторжения в личное пространство людей, а показали, как «базовые и широко используемые методы могут угрожать частной жизни».
Большинство хочет, чтобы их соцсети, блоги или профили могли быть открытыми. Мало кто захочет закрывать свое лицо в общественном месте. Как показывает это и другие исследования, добровольно публикуемые цифровые следы могут раскрывать личные черты людей. Мы считаем, что дальнейшее разрушение тайной жизни неизбежно, и безопасность геев и других меньшинств, которых могут притеснять в некоторых культурах, зависят от терпимости обществ и правительств (англ. яз.).