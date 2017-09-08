Ученые научили нейросеть определять сексуальную ориентацию по фотографии. И предупреждают: это очень опасно

Ученые из Стэндфордского университета опубликовали препринт статьи об определении сексуальной ориентации человека при помощи нейросетей. Согласно исследованию, различить гетеросексуалов и гомосексуалов по чертам лица возможно, и доступные инструменты в области искусственного интеллекта способны сделать это лучше, чем человек. Авторы статьи, отмечая ее научную ценность, подчеркивают, что считают свои результаты предупреждением общества об опасности.

Michal Kosinski, Yilun Wang

Ученые Михал Косински и Йилун Вонг использовали несколько существующих нейросетей, используемых для распознавания лиц и исследования черт лица. База данных фотографий была взята с американского сайта знакомств — из массива в более 300 тысяч фотографий были отобраны 35326 фотографий, на которых были изображены 14776 мужчин и женщин, причем гетеросексуалов и гомосексуалов было поровну (данные о сексуальной ориентации основывались на том, партнера какого пола люди искали на сайте знакомств). Для исследования были отобраны снимки только белых людей, поскольку достаточного количества гомосексуалов с другим цветом кожи на сайте не нашлось.

Нейросеть сравнивала фотографии двух случайно отобранных людей, один из которых гетеросексуален, а другой нет. По одной фотографии она верно определяла ориентацию в 81% случаев для мужчин и в 74% для женщин. Если же исследователи давали нейросети пять фотографий одного человека, то точность вырастала до 91% и 83% соответственно. Люди определяли ориентацию по одной фотографии хуже — в 61% и 54%, что соответствует результатам предыдущих исследований.

Согласно результатам исследования, у гомосексуальных мужчин могут быть в среднем более узкие нижние челюсти, более длинные носы и высокие лбы, чем у гетеросексуалов; у лесбиянок, напротив, более широкие челюсти и более низкие лбы. У мужчин-геев также в среднем меньше растительности на лице (с чем это связано — с биологическими факторами или их уходом за собой, в рамках исследования определить нельзя); лесбиянки используют меньше косметики, у них темнее волосы. Исследователи подчеркивают, что все эти факторы не могут быть основанием для определения сексуальной ориентации — в том числе потому, что выражены очень слабо и могут быть замечены лишь при исследовании большого массива данных.

Ученые считают, что результаты их исследования могут послужить дополнительным аргументом в пользу теории о том, что сексуальная ориентация формируется под влиянием гормонов во время внутриутробного развития. Согласно этой теории, на формирование гомосексуальной ориентации может влиять недостаток (в случае мужчин) и избыток (в случае женщин) мужских половых гормонов, с которым связано формирование у человека половых различий; эти гормоны, в частности, влияют на характерные для мужского и женского пола особенности строения.

В статье отмечается, что исследование взаимосвязи между характеристиками личности человека и его лицом в значительной степени табуировано, поскольку физиогномика, которой люди занимались с древнейших времен, справедливо считается лженаукой. Тем не менее, исследования говорят о том, что и характер может влиять на внешний вид человека, и внешность может опосредованно (к примеру, через отношение других) формировать его характер, а ряд факторов — в том числе гены, гормоны и окружающая среда — формируют и внешность, и черты характера.

Косински и Вонг отмечают, что уже существуют исследования о возможности определить сексуальную ориентацию по поведению человека в интернете, однако «цифровые следы можно скрыть, анонимизировать или исказить». Скрыть лицо человека совсем не так просто; более того, в том или ином виде существуют изображения лиц миллиардов людей. Ученые подчеркивают — в их исследовании использовались общедоступные изображения лиц и обычные для сегодняшнего дня нейросети; при использовании более мощных инструментов и изображений с большим разрешением определить сексуальную ориентацию человека — без его ведома и согласия — можно будет с еще большей вероятностью.

«Многие размышляют, должны ли быть опубликованы подобные исследования, раз они могут спровоцировать то, о чем мы предупреждаем? Мы разделяем эти опасения. Но коль скоро правительства и компании, похоже, уже используют классификаторы на базе человеческого лица для определения личных качеств людей, необходимо оповестить тех, кто определяет политику, общественность и гей-сообщества о рисках, которые стоят перед ними», — сказано в статье.

Ученые утверждают, что они не создали инструмент для вторжения в личное пространство людей, а показали, как «базовые и широко используемые методы могут угрожать частной жизни».