Миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата во дворце Монако из-за коррупционного скандала
Обновление. Рыболовлев в беседе с РБК отверг сообщения о том, что его просили не появляться при дворе в Монако. «Что касается медиа-диверсий вокруг моего имени, то они являются чистой выдумкой», — заявил миллиардер.
Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева попросили не появляться во дворце Монако из-за коррупционного скандала. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет Le Journal du Dimanche.
Сам Рыболовлев, как утверждается, находится «в отпуске» в Лос-Анджелесе. Из Монако также уехала в Лондон его адвокат Татьяна Бершеда, которую еще в 2016 году заподозрили в незаконной записи переговоров дома у Рыболовлева.
В пятницу, 22 сентября, в Монако был задержан бывший министр юстиции княжества Филипп Нармино. Его отпустили в тот же день, но прокуратура Монако заявила о расследовании антикоррупционного дела против неназванных подозреваемых.
14 сентября 2017 года Нармино подал в отставку. Это произошло в тот же день, когда в СМИ появилась переписка Нармино и Бершеды о связях главы Минюста с Рыболовлевым.
Переписка была исследована в рамках дела, которое инициировал сам Рыболовлев. Он подал жалобу против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлев обвиняет его в завышении комиссионных при покупке предметов искусства.
Рыболовлев — бывший владелец «Уралкалия». В 2010 году он продал свою долю в предприятии и уехал в Монако, где купил одноименный футбольный клуб. Состояние Рыболовлева оценивается в 7,3 миллиарда долларов.