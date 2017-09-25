Миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата во дворце Монако из-за коррупционного скандала

Обновление. Рыболовлев в беседе с РБК отверг сообщения о том, что его просили не появляться при дворе в Монако. «Что касается медиа-диверсий вокруг моего имени, то они являются чистой выдумкой», — заявил миллиардер.

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева попросили не появляться во дворце Монако из-за коррупционного скандала. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет Le Journal du Dimanche.

Сам Рыболовлев, как утверждается, находится «в отпуске» в Лос-Анджелесе. Из Монако также уехала в Лондон его адвокат Татьяна Бершеда, которую еще в 2016 году заподозрили в незаконной записи переговоров дома у Рыболовлева.

В пятницу, 22 сентября, в Монако был задержан бывший министр юстиции княжества Филипп Нармино. Его отпустили в тот же день, но прокуратура Монако заявила о расследовании антикоррупционного дела против неназванных подозреваемых.