Бывшего конгрессмена приговорили к году и девяти месяцам заключения за откровенную переписку с подростком

Бывшего конгрессмена Энтони Винера приговорили к одному году и девяти месяцам заключения за отправку непристойных материалов несовершеннолетней, сообщает USA Today.

В январе 2016 года 15-летняя девушка написала Винеру в твиттере. Затем они стали общаться в мессенджерах: в переписке Винер отправлял ей порнографические материалы и просил прислать фотографии в обнаженном виде, на что девушка согласилась.

В суде защита Винера настаивала на том, что девушка специально спровоцировала политика на откровенную переписку, чтобы заработать. Впоследствии она продала свое интервью за 30 тысяч долларов. Обвинение настаивало, что мотивы девушки не имеют значения.