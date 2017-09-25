Бывшего конгрессмена приговорили к году и девяти месяцам заключения за откровенную переписку с подростком

USA Today
18:23, 25 сентября 2017
Надежный источник

Бывшего конгрессмена Энтони Винера приговорили к одному году и девяти месяцам заключения за отправку непристойных материалов несовершеннолетней, сообщает USA Today.

В январе 2016 года 15-летняя девушка написала Винеру в твиттере. Затем они стали общаться в мессенджерах: в переписке Винер отправлял ей порнографические материалы и просил прислать фотографии в обнаженном виде, на что девушка согласилась.

В суде защита Винера настаивала на том, что девушка специально спровоцировала политика на откровенную переписку, чтобы заработать. Впоследствии она продала свое интервью за 30 тысяч долларов. Обвинение настаивало, что мотивы девушки не имеют значения.

«Винер приговорен к заслуженному наказанию», — заявил государственный обвинитель. (англ. яз.)

USA Today
Энтони Винер не раз попадался на секстинге — переписке, в которой присутствуют откровенные фотографии. В 2011 году он сложил полномочия конгрессмена после того, как случайно отправил подписчице в твиттере фотографию члена. Тогда же он признался, что вел подобную переписку с шестью женщинами.
В мае 2013 году Винер решил вернуться в политику, но вскоре после начала кампании по выборам мэра Нью-Йорка снова выяснилось, что он отправлял свои гениталии. В 2016 году его уличили в секстинге еще раз. После этого от него ушла жена. В мае 2017 года Винер признался в переписке с несовершеннолетней.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме