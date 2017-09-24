Минобороны РФ объявило о сотрудничестве спецназа США с террористами, показав снимки «Хаммеров» у ИГ

Минобороны России
10:07, 24 сентября 2017
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Минобороны России объявило, что спецназ США находится в Сирии на территориях, контролируемых «Исламским государством», и чувствует себя «в полной безопасности». Это, как заявляет российское ведомство, следует из спутниковых снимков области к востоку от Дейр-эз-Зора.

На снимках, представленных Минобороны, видны, как утверждается, бронеавтомобили «Хаммер», находящиеся «на вооружении спецназа США». На них, по версии Москвы, передвигаются поддерживаемые США бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС), которые стягиваются к Дейр-эз-Зору.

Поскольку на снимках нет следов боевых столкновений, это означает, что те, кто передвигаются на «Хаммерах», не являются противниками ИГ, делает вывод Минобороны. Никаких других признаков, указывающих на то, что на фотографиях изображены «опорные пункты подразделений ВС США» или американский спецназ, ведомство не приводит.

Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности.

Минобороны России
Бронеавтомобили «Хаммер» используются не только спецназом, но и другими подразделениями армии, авиации и морской пехоты США. В 2015 году стало известно, что при захвате Мосула «Исламское государство» получило более двух тысяч «Хаммеров», которые были у иракской армии.
Минобороны России называет Дейр-эз-Зор последним оплотом «Исламского государства» в Сирии. В сентябре 2017 года сирийская армия при поддержке российских сил вошла в город с Запада. С востока некоторые районы заняты бойцами СДС, которым оказывает помощь международная коалиция во главе с США. Обе стороны пытаются выбить ИГ из города.

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