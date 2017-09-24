Минобороны РФ объявило о сотрудничестве спецназа США с террористами, показав снимки «Хаммеров» у ИГ

Минобороны России объявило, что спецназ США находится в Сирии на территориях, контролируемых «Исламским государством», и чувствует себя «в полной безопасности». Это, как заявляет российское ведомство, следует из спутниковых снимков области к востоку от Дейр-эз-Зора.

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г. Дейр-эз-Зор, где отчетливо видна техника спецназа США. Подробнее:https://t.co/tlMLIsYbRc pic.twitter.com/peSP49uaAN — Минобороны России (@mod_russia) September 24, 2017

На снимках, представленных Минобороны, видны, как утверждается, бронеавтомобили «Хаммер», находящиеся «на вооружении спецназа США». На них, по версии Москвы, передвигаются поддерживаемые США бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС), которые стягиваются к Дейр-эз-Зору.

Поскольку на снимках нет следов боевых столкновений, это означает, что те, кто передвигаются на «Хаммерах», не являются противниками ИГ, делает вывод Минобороны. Никаких других признаков, указывающих на то, что на фотографиях изображены «опорные пункты подразделений ВС США» или американский спецназ, ведомство не приводит.