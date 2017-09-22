В Сирии погиб офицер ГРУ

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ, сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Официально о гибели Касумова Минобороны РФ не объявляло, отмечает CIT.

Информация о смерти капитана спецназа ГРУ появилась в паблике «Герои России» 21 сентября. Пост о смерти Касумова сопровождается, в числе прочего, фотографиями его наград и установленного на могиле памятника. Среди наград — медаль «За освобождение Пальмиры», бой в этом городе на территории Сирии изображен и на обратной стороне надгробья Касумов.

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ. Минобороны о его гибели не сообщало.https://t.co/U0Vm9EqkYy pic.twitter.com/BSTXFscdy0 — CIT (@CITeam_ru) September 22, 2017

CIT со ссылкой на данные из открытых источников сообщает, что Касумов служил в Третьей отдельной гвардейской бригаде особого назначения, базирующейся в Тольятти (в/ч 21208).