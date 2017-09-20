Российский контрактник погиб во время операции в Сирии

New Irkutsk
18:41, 20 сентября 2017
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В ходе военной операции в Сирии погиб российский контрактник из Братска Владимир Тарасюк. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают New Irkutsk и Братская студия телевидения.

Младшая сестра Тарасюка Ольга Долматова рассказала, что ее брат погиб утром 16 сентября, когда он попал в засаду, сопровождая полковника и генерала. Тарасюк получил ранение в голову и умер от потери крови, потому что вертолет для эвакуации не мог приземлиться из-за обстрела.

Прощание с Тарасюком состоялось 20 сентября. Официально Минобороны не сообщало о смерти военнослужащего.

По подсчетам «Коммерсанта», Тарасюк стал 37-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции в сентябре 2015 года.
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