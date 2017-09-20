Российский контрактник погиб во время операции в Сирии

В ходе военной операции в Сирии погиб российский контрактник из Братска Владимир Тарасюк. Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщают New Irkutsk и Братская студия телевидения.

Младшая сестра Тарасюка Ольга Долматова рассказала, что ее брат погиб утром 16 сентября, когда он попал в засаду, сопровождая полковника и генерала. Тарасюк получил ранение в голову и умер от потери крови, потому что вертолет для эвакуации не мог приземлиться из-за обстрела.

Прощание с Тарасюком состоялось 20 сентября. Официально Минобороны не сообщало о смерти военнослужащего.