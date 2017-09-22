Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы

Сбербанк уйдет из некоторых европейских стран, где он сейчас работает. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе — из ряда стран мы будем выходить <…> Под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сказал Греф. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.